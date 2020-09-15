ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Никополе под больницу подкинули тела: причина шокировала многих

Никополь, Вторник 15 сентября 2020 13:30
В Никополе под больницу подкинули тела: причина шокировала многих
В Никополе под больницу подкинули тела (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Никополе под городскую больницу подбросили двоих мужчин без признаков жизни

В Никополе Днепропетровской области неизвестный на авто Daewoo Lanos подбросил под городскую больницу два бездыханных тела. Медики пытались спасти мужчин, но огнестрельные ранения были слишком серьезными. Недавно подозреваемые сдались полиции и рассказали, что же произошло на самом деле.

Как оказалось, трагедией закончилась шумная вечеринка. Одна мужская компания начала "клеиться" к женщинам другой компании. Последним это не понравилось. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Произошла стрельба, после которой брат одного из раненых повез их в больницу. Но по дороге они умерли. Противники компании тоже обратились к медикам с ранениями и побоями.

"Пациенты были доставлены без признаков жизни, с огнестрельными ранениями. У одного - ранение головы, у второго сквозное ранение грудной клетки. Судя по состоянию, то это произошло не больше часа до этого", - рассказал Александр Саморуков, руководитель Никопольской больницы №1.

В Никополе расстреляли двоих мужчин (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что ЧП случилось около 6 утра 14 сентября. После чего в городе был объявлен план "Сирена".

Ранее мы писали, что в Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Никопольпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь