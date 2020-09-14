У Нікополі під лікарню підкинули два тіла: новий поворот у справі

У Нікополі після стрілянини під лікарню підкинули два тіла (колаж: РБК-Україна)

Поліція розшукує причетних до злочину

У Нікополі в понеділок, 14 вересня, близько 6:00 чоловік на Daewoo Lanos в лікарню підкинув два тіла. Медики лише констатували факт смерті в результаті вогнепальних поранень. Подробиці передає Перший Криворізький.

Як повідомляють у виданні, потенційний вбивця зник після того, як залишив автомобіль із загиблими біля лікарні.

Зараз правоохоронці проводять роботи по встановленню осіб, причетних до злочину. Повідомляється, що вбивця може пересуватися на автомобілях трьох різних марок - Chevrolet, Audi та Lexus.

Також в ГУНП в Дніпропетровській області повідомили, що правоохоронцям вдалося встановити особу одного із загиблих. Зараз у місті оголошено план "Сирена".

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за 2 ч. п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Варто нагадати, що у Києві серед білого дня розстріляли маршрутку з людьми. Невідомі відкрили вогонь по маршрутному автобусу №796, який курсує між станцією метро "Академмістечко" і Бояркою.

Як повідомлялося, 10 вересня у київському ТРЦ розстріляли хлопця - 25-річного постраждалого госпіталізували з простріленими ногами.