В Нікополі сталась стрілянина, двоє загиблих

В Нікополі (Дніпропетровська область) сталась стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції області.
У поліції встановили особу одного з загиблих. Нараз в місті оголошено план "Сирена".
Наразі поліція шукає причетних до стрілянини. Деталі поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що під Києвом група невідомих приїхала на автомобілях з Києва і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.
Нагадаємо, поліція затримала в Києві основного організатора стрілянини в Українці.
Також поблизу Люботина сталася стрілянина під час нападу на автобус з людьми, в МВС її назвали конфліктом між прихильниками двох політичних сил.
Раніше в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.