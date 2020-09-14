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В Нікополі сталась стрілянина, двоє загиблих

Нікополь, Понеділок 14 вересня 2020 09:33
В Нікополі сталась стрілянина, двоє загиблих
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Нікополі (Дніпропетровська область) сталась стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції області.

У поліції встановили особу одного з загиблих. Нараз в місті оголошено план "Сирена".

Наразі поліція шукає причетних до стрілянини. Деталі поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що під Києвом група невідомих приїхала на автомобілях з Києва і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

Нагадаємо, поліція затримала в Києві основного організатора стрілянини в Українці.

Також поблизу Люботина сталася стрілянина під час нападу на автобус з людьми, в МВС її назвали конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Раніше в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.

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