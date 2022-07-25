У Нікополь привезли продукти від Фонду Ахметова
Фото: у Нікополь привезли продукти від Фонду Ахметова (прес-служба)
Партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова отримали переселенці у Дніпропетровській області. Понад 2,2 тисячі продуктових наборів були доправлені до Нікополя.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
До складу переданих наборів увійшли продукти першої необхідності, а саме: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом Фонд уже передав до Дніпропетровської області понад 27,7 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.