У Нікополь привезли продукти від Фонду Ахметова

Партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова отримали переселенці у Дніпропетровській області. Понад 2,2 тисячі продуктових наборів були доправлені до Нікополя.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу переданих наборів увійшли продукти першої необхідності, а саме: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом Фонд уже передав до Дніпропетровської області понад 27,7 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

