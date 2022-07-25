В Никополь привезли продукты от фонда Ахметова

Партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова получили переселенцы в Днепропетровской области. Более 2,2 тысячи продуктовых наборов были доставлены в Никополь.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В состав переданных наборов вошли продукты первой необходимости, а именно: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом Фонд уже передал в Днепропетровскую область более 27,7 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

