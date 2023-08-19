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Никогда бы не догадались. Вот почему обучение начинается 1 сентября

Почему обучение начинается 1 сентября (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Традиционно обучение в Украине, как и еще в 122 странах, начинается 1 сентября. Но эта дата не случайна и она имеет интересную историю.

Почему обучение начинается именно 1 сентября, объясняют на ресурсе Vsim.ua.

Почему учебный год начинается 1 сентября

В 325 году император Римской империи Константин Великий решил начинать Новый год с 1 сентября. Эту традицию заимствовали и другие страны, а в конце XV в. она появилась и на территории современной Украины. Впервые считать начало года с началом осени стали с 1492 года.

Новый год 1 сентября совпадает с церковным началом года. А поскольку в те времена все школы были при церквях, то и логично, что обучение у них начиналось по церковному календарю - то есть 1 сентября.

Но во времена правления Петра I Новый год перенесли на январь. Но вот учебный год в гимназиях, университетах и школах не изменился. Только в селах учеба начиналась с 1 декабря.

Вместе с этим на территории Украины до середины 30-х гг. XX ст. начало учебного года колебалось. Обычно дети шли на учебу после завершения полевых работ.

Когда начинается учебный год в других странах

Украина и еще 122 страны начинают учебный год 1 сентября, дети еще 43 стран идут в школу 1 января, а в 16 государствах начало учебного года приходится на март.

В других странах нет единой для всех даты:

  • в Германии и Франции учебный год начинается в период с августа по конец сентября
  • в Италии - 1 октября
  • в Японии - 1 апреля
  • в Грузии - 20 сентября
  • в Испании начало нового учебного года до сих пор зависит от сроков уборки урожая, и в каждой провинции страны эта дата своя
  • в Австралии начинают учиться в феврале, то есть, по их календарю, - в конце лета

Ранее мы рассказывали о том, что МОН вводит новый учебный курс для школьников.

Читайте также о том, во сколько обойдется в этом году собрать ребенка в школу.

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