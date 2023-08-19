Никогда бы не догадались. Вот почему обучение начинается 1 сентября

Почему учебный год начинается 1 сентября

В 325 году император Римской империи Константин Великий решил начинать Новый год с 1 сентября. Эту традицию заимствовали и другие страны, а в конце XV в. она появилась и на территории современной Украины. Впервые считать начало года с началом осени стали с 1492 года.

Новый год 1 сентября совпадает с церковным началом года. А поскольку в те времена все школы были при церквях, то и логично, что обучение у них начиналось по церковному календарю - то есть 1 сентября.

Но во времена правления Петра I Новый год перенесли на январь. Но вот учебный год в гимназиях, университетах и школах не изменился. Только в селах учеба начиналась с 1 декабря.

Вместе с этим на территории Украины до середины 30-х гг. XX ст. начало учебного года колебалось. Обычно дети шли на учебу после завершения полевых работ.

Когда начинается учебный год в других странах

Украина и еще 122 страны начинают учебный год 1 сентября, дети еще 43 стран идут в школу 1 января, а в 16 государствах начало учебного года приходится на март.

В других странах нет единой для всех даты: