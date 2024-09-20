Никогда не догадаетесь, что означает слово "тезко" в украинском языке

Украинский язык богат на различные слова и выражения, которые редко употребляются в разговорном языке. Есть интересные слова, которыми обозначают людей, с которыми у вас одинаковое имя или фамилия. Например, слово "однофамілець".

Не является ли слово "однофамілець" суржиком и какое на самом деле имеет значение слова "тезко", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в видео на YouTube.

Можно ли употреблять слово "однофамілець"

На самом деле, слово "однофамілець" не является суржиком и его можно найти в украинских словарях. Как и многие другие слова, оно образовано из двух частей - "одно" и "фамілець", так же как, например, образованы такие слова как "однокласник" или "однодумець". Потому использовать это слово можно.

А какое значение имеет слово "тезко"

По словам языковеда, в украинском языке есть прекрасное слово, которое соответствует слову "однофамілець", и его можно часто услышать в разговоре.

"В украинском языке есть замечательное соответствие для слова "однофамілець". Вместо этого слова можно употреблять синоним "тезкО". Да, именно "тезкО", а не "тЕзка". Не все знают, что "тезкО" - это человек не только с одинаковым" именем, но и с одинаковой фамилией, то есть "однофамілець", - объяснил Александр Авраменко.

Фамильный или родственный?

А еще в украинском языке есть прилагательное "фамильний", которое означает то же, что и "родовий". Например "фамільний альбом", "фамільне срібло" - то есть то, что передается по наследству в семье.

"Но не нужно увлекаться иноязычными словами, если в языке есть сугубо украинские соответствия. Согласитесь, "родинний альбом" звучит не хуже "фамільного", - подчеркнул языковед.