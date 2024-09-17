"Мужчина!" Языковеды объяснили, есть ли такое слово в украинском языке
В разговорном украинском языке часто можно услышать обращение "мужчина" к лицу мужского пола. Его используют в общественных местах, транспорте, если не знают, как зовут мужчину. Еще иногда можно услышать украинское "чоловіче".
Какое из слов правильное и существует ли в украинском языке слово "мужчина", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в видео на канале YouTube.
По словам языковеда, оба слова имеют одинаковое значение, однако есть один небольшой нюанс.
"Чоловік" - это лицо мужского пола, а "мужчина" - то же, что и "чоловік". А значит, оба слова можно употреблять для обозначения лиц мужского пола", - объясняет Александр Авраменко.
Он отмечает, что если внимательно присмотреться в словарях, то у слова "мужчина" есть маркировка - "разговорное, редко". А это значит, что это разговорное слово и редко употребляемое, а значит, нежелательное.
"Вывод такой - употребить слово "мужчина" - не грех, но лучше лицо мужского пола назвать "чоловіком". Именно "чоловіки", а не мужчины живут в поговорках. Например: "Як чоловік жінку любить, то нехай і жінка доброю буде", - подчеркивает языковед.
Кстати, обращаться к незнакомому человеку на улице "жінка" или "жіночка" - тоже не правильно, потому что это калька на русский язык "девушка/женщина".
В большинстве стран Запада за основу берется социальное положение - замужем или незамужняя. В Украине к замужней женщине обращаются "пані", а к незамужней - "пання", "панночка" или "панянка".
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