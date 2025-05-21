Никогда не оставляйте бритву в душе. О причине никогда не догадаетесь
Вы держите все под рукой в ванной? Это однозначно удобно, когда вы принимаете душ или ванну. Однако будьте осторожны. Хранение этого предмета там угрожает вашему здоровью!
Почему именно бритву нельзя держать в душе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Почему бритву нельзя держать в душе?
Дело в том, что влажные лезвия бритвы чувствительны к ржавчине и развитию микробов. Результатом являются не только более частые порезы, но и раздражение кожи и инфекции, некоторые из которых очень серьезны. Известны даже случаи развития инфекции. Бритва не является гигиеническим прибором.
Одно исследование обнаружило до 5 миллионов колониеобразующих бактерий на влажных ручках одноразовых бритв. Наиболее опасными из них являются стрептококки и стафилококки.
Интересно, что на ручках многоразовых бритв было меньше бактерий (до 160 тыс.), но их сменные картриджи были так же загрязнены, как и ручки одноразовых. Для сравнения, количество бактерий на компьютерной мыши составляет примерно 50 КОЕ, а на кухонном полотенце их обнаружено более 134 000.
Важно, что во влажных условиях количество бактерий и плесени на вашей бритве может удвоиться за 20 минут! Поэтому стоит прислушаться к советам специалистов и позаботиться о гигиене.
Как хранить бритву в ванной комнате
Дерматолог доктор Эва Хлебус советует после завершения процедуры промыть бритву и вытереть её полотенцем.
Лезвие не может быть влажным, потому что может образоваться ржавчина. Даже если это современная сталь и ее не видно, там всегда выделяются определенные металлы, которые легко раздражают и повреждают кожу.
Кроме того, если вы хотите хранить бритву в ванной комнате, спрячьте ее хотя бы в тумбу или ящик. Правильный уход за ней также поможет избежать вросших волос, которые также могут привести к инфицированию или, например, образованию шишки под мышкой.
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