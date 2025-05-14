Названа категория людей, которым опасно принимать холодный душ: вы среди них?

Холодный душ становится все более популярным, но знаете ли вы, что для некоторых людей он может быть опасным?

Кому врачи строго не рекомендуют такие процедуры для сохранения здоровья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Library of Medicine.

Врачи и физиологи отмечают, что реакция организма на внезапное воздействие холода является индивидуальной и зависит от многих факторов, включая состояние здоровья, возраст, адаптацию и наличие хронических заболеваний. Для некоторых людей резкий перепад температуры может стать серьезным стрессом, что повлечет нежелательные, а иногда и угрожающие последствия.

Кому следует быть особенно осторожным или полностью отказаться от холодного душа?

Наиболее уязвимой категорией являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Резкое попадание под струю холодной воды вызывает спазм сосудов - рефлекторную реакцию, направленную на сохранение тепла. Это приводит к резкому повышению артериального давления и учащению сердцебиения. Для людей с:

Гипертонической болезнью

Внезапный скачок давления может спровоцировать гипертонический криз, что чревато серьезными осложнениями, включая инсульт или инфаркт.

Ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией

Спазм коронарных артерий, питающих сердечную мышцу, может вызвать приступ стенокардии или даже острый инфаркт миокарда.

Аритмиями

Резкая смена температуры может нарушить нормальный сердечный ритм.

Перенесенными инфарктами или инсультами

Для таких пациентов любые процедуры, вызывающие резкие колебания давления и нагрузки на сердце, крайне опасны.

Кроме людей с сердечно-сосудистыми проблемами, холодный душ может быть опасным для:

Лиц с заболеваниями органов дыхания

Особенно в стадии обострения. Холодный воздух или вода могут спровоцировать спазм бронхов, усилить кашель или вызвать приступ одышки у людей с астмой, хроническим бронхитом и т.д.

Людей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей

Воздействие холода может ухудшить состояние при пиелонефрите, цистите и других воспалительных процессах.

Лиц с заболеваниями периферических сосудов

Например, болезнью Рейно, при которой холод вызывает сильный спазм мелких сосудов конечностей.

Людей с простудными и вирусными заболеваниями

Холодный душ во время болезни, особенно при повышенной температуре, может стать дополнительным стрессом для ослабленного организма и ухудшить состояние.

Беременных женщин

Резкие перепады температуры могут негативно повлиять на течение беременности.

Лиц в состоянии алкогольного опьянения

Алкоголь уже создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и добавление к этому воздействию холода может иметь непредсказуемые последствия.

Людей с индивидуальной непереносимостью холода

Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к низким температурам, что проявляется крапивницей (холодовая аллергия) или другими неприятными реакциями.