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Главный способ борьбы с целлюлитом, о котором вы не знали: и это не спорт или крем

Воскресенье 11 мая 2025 11:21
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Главный способ борьбы с целлюлитом, о котором вы не знали: и это не спорт или крем Фото: Назван способ борьбы с целлюлитом (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Целлюлит - проблема, знакомая каждой второй женщине. Он не имеет ничего общего с лишним весом или возрастом, потому что "апельсиновая корка" может появиться даже у стройных и молодых.

Как избавиться от целлюлита, объясняет РБК-Украина (проект Styler).

Кремы, массажи, спорт - это все, конечно, важно. Но существует один главный и неожиданно эффективный способ борьбы с целлюлитом, о котором многие не знают - лимфодренаж.

Да, именно лимфодренаж - ключ к гладкой коже и здоровому телу. Это не обязательно сложные процедуры в салоне: лимфодренаж можно активировать и самостоятельно - через правильный режим питья, дыхание, лёгкие упражнения и самомассаж.

Почему лимфодренаж - главный союзник в борьбе с целлюлитом?

Целлюлит возникает, когда жидкость и токсины накапливаются в жировых клетках под кожей, образуя характерные бугорки. Лимфатическая система - это естественная "канализация" организма, которая выводит эти отходы. Если лимфа застаивается, процесс выведения токсинов замедляется - и целлюлит прогрессирует.

Но хорошая новость в том, что лимфодренаж легко стимулировать! Для этого не нужно дорогих средств или салонных процедур.

Как активизировать лимфодренаж в домашних условиях?

Пейте больше воды

Старайтесь выпить до 1,5-2 литров ежедневно. Обезвоживание замедляет работу лимфатической системы.

Делайте сухой массаж щеткой

5 минут утром стимулируют крово- и лимфоток.

Ходите пешком или используйте лестницу

Это естественный массаж для ног.

Используйте контрастный душ.

Чередование горячей и холодной воды активирует кровообращение и лимфу.

Дышите правильно

Глубокое диафрагмальное дыхание массирует лимфатические узлы изнутри.

Ни один крем не подействует, если ваша лимфа "спит". Начните с простого: больше воды, движения и щетка для сухого массажа. Уже через несколько недель вы заметите, как кожа становится более гладкой, а тело - более подтянутым. И самое главное - это доступно каждому, без лишних затрат.

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