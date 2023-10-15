Никогда не используйте эти цвета в интерьере кухни, если хотите создать уют

Кухню часто называют "сердцем" дома, ведь именно там больше всего времени проводит семья вместе. Поэтому крайне важно грамотно выбрать цвета интерьера - это создаст уют.

О том, каких 4 цветов следует избегать в дизайне кухни, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express .

Ярко-красный

Такой цвет хоть довольно смелый, но его трудно гармонично сочетать с другими элементами интерьера.

"Когда вы выбираете цвет для окрашивания своей кухни, именно интенсивность и оттенок любого заданного цвета на самом деле будут определять ощущение пространства, а также количество используемых цветов. Это особенно касается алых цветов", - говорит дизайнер интерьера Хлоя Баттесон.

Несмотря на то, что красный и рубиновый оттенки популярный выбор для кухонь, они могут показаться слишком крикливыми при ярком освещении.

"Эти оттенки создают драматизм, поэтому их лучше избегать. Следует выбирать более земные тона для более "спокойной атмосферы", - советует эксперт.

Для тех, кто все-таки хочет использовать этот цвет, следует в нем выбрать несколько элементов, например некоторые шкафчики и т. д. Тогда это будет не главный цвет, а акцентный, который поможет выделить некоторые элементы и создать нужную атмосферу.

Не стоит делать всю кухню в ярко-красном цвете (скриншот)

Теплые оттенки желтого

Желтый цвет может создать жизнерадостную атмосферу, однако эксперты советуют использовать этот тон с умом, или вообще его избегать.

"Мы советуем людям всегда избегать теплых цветов, таких как желтый и оранжевый. Эти цвета могут легко сделать кухню устаревшей, замкнутой и напряженной", - говорит дизайнер интерьера Эми Янгблад.

Хозяевам она советует использовать этот цвет разве что для шкафчиков, но ни в коем случае не для покраски стен. Также следует учитывать естественное освещение помещения. Если света слишком много, кухня будет слишком яркой.

Дизайнеры советуют выбирать более холодный желтый с зелеными оттенками, чтобы создать пространство более спокойным.

"Это потому, что более холодные цвета создают ощущение покоя, а кремовый и белый на самом деле сделают простор ярче", - добавила Эми.

Следует выбирать холодные оттенки желтого (скриншот).

Блестящий белый

Белый цвет является традиционным выбором для кухни, поскольку он делает простор чистым и свежим. Однако блестяще-белый цвет может сделать простор слишком клиническим, а также непрактичным.

"Я бы не рекомендовала блестящий белый цвет, поскольку он создает холодную и клиническую среду и не способствует домашнему уюту. Как созданный человеком цвет, это единственный цвет, который не появляется в природном мире, поэтому чувствуется особенно резко", - говорит Хлоя.

Чтобы сделать кухню теплой, эксперт рекомендует обратить внимание на нежно-розовый или кремовый оттенки. Яркий белый хорошо сочетается с глянцевым покрытием на шкафах, особенно в контрасте с более темными цветами в других местах. Попытайтесь использовать темную мраморную или гранитную столешницу, или защитную панель для современного вида.

Ярко-белые кухни создают эффект "клиничности" (фото: Freepik)

Темно-коричневый

Коричневый может показаться довольно удачным вариантом, особенно ввиду того, что в последнее время есть мода на органические материалы, а этот цвет напоминает деревянные поверхности. Однако наличие слишком большого количества одного цвета в одном пространстве может оказаться проблемой.

Тенденция коричневого цвета безусловно гарантирует современный вид, но она не всегда удачно выполняется на кухне.

"Если вы хотите сохранить цветовую гамму вашей кухни нейтральной, выбор оттенков темно-коричневого может сделать пространство неприветливым и непривлекательным, а это - последнее, что вам нужно для комнаты, которая должна быть душой дома", - говорят дизайнеры.

Не стоит перенасыщать кухню одним цветом (фото: Freepik)