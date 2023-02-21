Никогда не используйте эти 5 фраз, чтобы успокоить ребенка: только навредите

Развитие хороших черт характера у вашего ребенка никогда не бывает преждевременным. С шестилетнего возраста дети уже начинают иметь собственное суждение.

Любить своего ребенка - это значит учить его тому, что он достоин любви, доброты, сострадания…

Любовь позволит ему свободно выражать свои эмоции, давая ему понять, что он имеет право совершать ошибки и быть глупым, испытывать боль, плакать, говорить "нет" и "да".

Покажите ребенку, как признавать свою неправоту и отмечать свою победу, ведь все мы люди и имеем право на ошибку.

Какие фразы нельзя говорить, если вы хотите успокоить ребенка?