Что на самом деле означают "оговорки по Фрейду": объяснение психоаналитика

Случайные оговорки на самом деле не безобидные ошибочные фразы, утверждают специалисты. Анализируя их, можно многое понять о человеке, его позиции и реальное мнение о конкретной ситуации.

О том, что на самом деле означают "оговорки по Фрейду", рассказала психоаналитик Наталья Волохова на своей странице в Instagram .

Что такое "оговорки по Фрейду"

Оговорка по Фрейду - ошибочное высказывание, совершенное вследствие вмешательства бессознательного приглушенного желания. Это явление описал Зигмунд Фрейд в исследовании "Психопатология повседневной жизни".

Фрейд предполагал, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия на самом деле являются последствиями реализации бессознательных желаний.

Психолог разделял их на четыре группы:

оговорки, опечатка, мондегрины (неправильно услышанное или неправильно интерпретированное слово или фраза);

забывание (забывание имен, чужих слов, своих намерений, впечатлений);

когда потеряли, или спрятали вещь и не помните, где она;

"ложные" действия.

Во время психоанализа с пациентом специалисту удается расшифровать подлинный смысл его ложных действий или фраз.

Что на самом деле означают такие оговорки

"В психоанализе любое ошибочное действие имеет значение. Оговорка, неправильное прочтение, описка, забывание собственных имен или иностранных слов, забывание впечатлений или намерений, пропажа или "хранение" вещей - все это указывает на определенные противоречия во внесознательном клиента", - объясняет Волохова.

По ее словам, эгоистические, завистливые или враждебные чувства, не соответствующие нравственным принципам человека, часто используют именно ошибочные действия, чтобы проявить свою подавленную сознанием силу.

"Забыли взять в ЗАГС кольцо или паспорт? Не поздравили кого-то с праздником или значительным событием? Опоздали на важную встречу? Проспали самолет? Очень часто наше внесознательное пытается таким образом нам о чем-то сказать. Кто-то называет это "интуицией", "шестым чувством" "знаком от Вселенной", - говорит психоаналитик.

Волохова добавляет, что на самом деле это наши чувства, которых мы добросовестно избегаем, не хотим их замечать и понимать.