Ніколи не використовуйте ці 5 фраз, щоб заспокоїти дитину: тільки нашкодіть
Розвиток гарних рис характеру у вашої дитини ніколи не буває передчасним. З шестирічного віку діти вже починають мати власну думку.
Які фрази не можна говорити для втіхи дитини, розповіли психологи видання Sante Plus.
Любити свою дитину - це означає вчити її тому, що вона гідна любові, доброти, співчуття…
Кохання дозволить їй вільно висловлювати свої емоції, даючи зрозуміти, що вона має право робити помилки, відчувати біль, плакати, говорити "ні" і "так".
Покажіть дитині, як визнавати свою неправоту та відзначати свою перемогу, адже ми всі люди й маємо право на помилку.
Які фрази не можна говорити, якщо хочете заспокоїти дитину?
- "Всім боляче, потерпи". Дитина має бути впевнена, що має право на співчуття і доброту. Сказати ці слова своїй дитині - це спосіб придушити її право на щастя і не поділити її почуття.
- "Хлопчики/дорослі не плачуть". Це найдурніша річ, у якій треба переконувати дитину. Він буде вірити в це все своє життя і зрештою приховуватиме свої почуття і накопичуватиме негативну енергію, яка з'їдатиме її душу, його психічне та фізичне здоров'я.
- "Нічого страшного не сталося". Дитина у дорослому віці може через цю фразу розчаруватися у людях. Вона завжди сумніватиметься у собі.
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"Ти некрасива/ий зі сльозами на очах". Це спосіб сказати їй, що вона не має права почуватися слабкою або сумною, що вона завжди має бути красивою і що краса завжди є синонімом досконалості.
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"Перестань нити, ти перебільшуєш". Дитина, яка не хоче здатися скиглієм перед батьками, буде схильна придушувати свої почуття, щоб їх оцінили. У майбутньому її може переслідувати страх бути нелюбимою.
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