Даже не думайте! 10 вещей, которые никогда нельзя делать в общественном туалете

Часто ли вы чувствуете неприятный холодок по спине, когда приходится зайти в общественный туалет? Вы не одиноки: исследования показывают, что почти восемь из десяти из нас идут туда только при крайней необходимости.

И это неудивительно, ведь на твердых поверхностях могут часами, а то и днями выживать такие опасные бактерии, как кишечная палочка, сальмонелла или золотистый стафилококк. Вирусы простуды или гриппа тоже могут ждать на поверхности до 24 часов.

"В общественных туалетах часто много людей находятся в замкнутом пространстве, выполняя телесные функции, поэтому существует большой потенциал для распространения микробов", - объясняет доктор Лиза Акерли, известный эксперт по экологической гигиене.

Однако внешность обманчива: иногда туалет может выглядеть грязным из-за мусора, но на самом деле быть чистым. Однако большое количество посетителей само по себе увеличивает риск подхватить болезнетворные микроорганизмы.

Так как же защитить себя? Доктор Акерли делится своими бесценными советами, которые помогут минимизировать риски и сохранить ваше здоровье.

Никаких сумок на полу!

Никогда не кладите сумки, рюкзаки или другие вещи на пол туалета. Микробы с пола могут легко перебраться на ваши вещи, а затем - на руки. Если есть крючок, используйте его. Телефон также держите подальше от поверхностей, желательно в кармане или сумке, чтобы избежать контакта с бактериями.

Всегда носите дезинфектор

Имейте при себе дезинфицирующее средство для рук, желательно на спиртовой основе. Оно пригодится, если придется касаться дверных ручек или других поверхностей после мытья рук.

Мыло - ваш друг, даже если дозатор грязный

Не бойтесь использовать мыло в общественных туалетах, даже если оно или дозатор выглядят неидеально. Секрет эффективности - в трении, мытье и полоскании рук, а не в самом мыле.

Мойте руки не менее 20 секунд, тщательно намыливая всю поверхность, включая между пальцами и под ногтями. После этого ваши руки должны быть "пригодными для использования" - то есть достаточно чистыми для контакта с пищей.

Если мыла нет - вода и санитайзер

Если мыла нет, тщательно трите руки под водой как можно дольше, будто вы используете мыло. Именно трение механически удаляет микроорганизмы. Лучше помыть руки даже в грязной раковине, а затем использовать дезинфицирующее средство, чем просто полагаться на санитайзер.

Выбирайте дальнюю кабинку

Психологи утверждают, что люди склонны выбирать средние варианты. Поэтому, направляясь к кабинке в дальнем конце ряда, вы увеличиваете свои шансы наткнуться на чистое пространство с меньшим количеством микробов.

Не нужно приседать над унитазом!

Если у вас нет открытых ран или заболеваний кожи (как экзема), не нужно приседать над сиденьем унитаза. Ваша неповрежденная кожа является отличной защитой. К тому же приседание может мешать полному опорожнению мочевого пузыря, увеличивая риск протеканий и инфекций мочевыводящих путей.

Всегда закрывайте крышку перед смыванием

Это один из самых важных шагов! Закрывание крышки уменьшает влияние "туалетного шлейфа" - невидимого тумана из частиц фекалий, поднимающегося в воздух при смывании. Исследования показывают, что брызги могут подниматься на высоту до 1,5 метра, оседая на всех поверхностях или вдыхаясь. Закрытие крышки - это простая, но эффективная привычка.

Не прикасайтесь к лицу

Пока не помоете руки, избегайте касания лица, особенно глаз. Это один из основных путей передачи таких инфекций, как простуда, грипп или Covid.

Сушите руки правильно

Если нет бумажных полотенец или сушилки, встряхните капли воды, а затем потрите руки друг о друга до высыхания. Если уж приходится вытирать руки об одежду, делайте это спереди, а не сзади ног, поскольку эта часть ткани менее подвержена загрязнению микробами.

Прикасайтесь к поверхностям минимально

Общее правило: старайтесь касаться как можно меньшего количества поверхностей. Избегайте стен, ручек смыва или мусорных баков, если это не требуется. Используйте бумажное полотенце, чтобы закрывать краны без сенсорного управления.

И после того, как ваши руки чистые, избегайте касания дверной ручки на выходе - лучше используйте локоть или бумажное полотенце, если есть.

Соблюдая эти простые правила, вы значительно повысите свою безопасность в общественных местах.