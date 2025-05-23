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Вот почему вы хотите в туалет "по маленькому", когда нервничаете

Пятница 23 мая 2025 13:24
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Вот почему вы хотите в туалет "по маленькому", когда нервничаете Фото: Почему при стрессе хочется в туалет (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Знакомо ли вам ощущение, когда вы нервничаете, то у вас потеют ладони и хочется постоянно в туалет?

Почему так происходит, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Почему хочется в туалет помочиться при стрессе?

Потребность в мочеиспускании в стрессовых ситуациях является очень распространенной реакцией организма.

"Мочевой пузырь - это мегафон стресса, если вы на грани, ваш мочевой пузырь это почувствует. Как только организм воспринимает ситуацию как рискованную или неопределенную, может сработать рефлекс мочевого пузыря", - рассказывает клинический психолог Дженни Шилдс.

Доктор Виктор Нитти, профессор урологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, говорит, что все начинается с адреналина. Когда мы переживаем стресс, наши надпочечники высвобождают этот нейромедиатор, готовя наше тело к реакции "борьба или бегство".

Мочевыводящая система полна рецепторов адреналина, которые регулируют сокращение и опорожнение мочевого пузыря. Когда уровень адреналина повышается, эти рецепторы стимулируются.

Как объясняет доктор Нитти, это создает ощущение, что вам нужно немедленно сходить в туалет.

"Когда мочевой пузырь более чувствителен, он может непроизвольно уменьшаться и немного подтекать. Стресс также изменяет кровоток через почки, что ускоряет образование мочи. Тело напрягается, включая тазовое дно, что увеличивает давление на мочевой пузырь. Проще говоря, стресс заливает больше жидкости в мочевой пузырь, включает сигнал о наполненности и одновременно сжимает контейнер", - говорит эксперт.

Как избавиться от ощущения давления на мочевой пузырь?

К счастью, есть проверенные методы, которые помогут вам контролировать свой мочевой пузырь. Дженни Шилдс рекомендует технику под названием временное мочеиспускание. Это предполагает посещение туалета через регулярные промежутки времени - например, каждые два часа - независимо от того, чувствуете ли вы потребность. Каждую неделю увеличивайте эти интервалы на 15 минут, пока не достигнете 3-4 часов.

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