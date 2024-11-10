Никогда это не делайте: вещи из каких материалов вообще нельзя гладить

Многие ткани, из которых сделаны современные вещи, не предназначены для глажки. Какие распространенные материалы могут быть повреждены высокой температурой?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие вещи лучше не гладить, чтобы не повредить их.

Что означает значок перечеркнутого утюга на метке одежды

Значок перечеркнутого утюга на этикетке одежды означает, что изделие нельзя гладить. Это предупреждение помогает избежать повреждения ткани, которое может возникнуть от высоких температур или прямого контакта с утюгом.

Такая отметка особенно важна для деликатных материалов, быстро теряющих форму или внешний вид при нагревании. Пренебрежение этим символом может привести к непоправимым изменениям, таким как расплавление волокон или усадка ткани.

Материалы, которые нельзя гладить

Нейлон и полиэстер. Это синтетические ткани, которые могут расплавиться или деформироваться под действием высоких температур, поэтому их глажение может уничтожить структуру волокон. Для таких материалов рекомендуется использовать отпариватель или выбирать минимальный режим нагрева, если утюжка все же требуется.



Шелк. Этот материал особенно чувствителен к температуре, и глажка может повредить его нежную структуру и натуральный блеск. Лучше избегать прямого контакта с утюгом и использовать только отпариватель на безопасном расстоянии.

Бархат и велюр. Эти ткани имеют уникальную текстуру, которая при глажке может потерять свой вид, ведь под давлением ворс прижимается и становится плоским. Для разглаживания лучше применять отпаривание с расстояния во избежание деформации.

Кожа и эко-кожа. Глажка может привести к деформациям, повреждениям, трещинам или потере формы изделия из натуральной или искусственной кожи. Для ухода за такими материалами лучше применять специальные восстанавливающие мягкость и блеск средства.

Лайкра и эластан Эти эластичные ткани, которые часто используются для спортивной одежды, теряют свою эластичность и форму при глажке, поэтому обработка высокой температурой им противопоказана.

Важно знать, какие материалы не предназначены для глажки (фото: Freepik.com)

Как ухаживать за вещами без глажки

Если глажка не рекомендуется, существуют другие способы сохранить одежду в отличном состоянии и разгладить складки. Один из эффективных методов - использование отпаривателя, обеспечивающего более бережное отношение к ткани.

Также следует правильно сушить вещи: развешивание одежды сразу после стирки поможет избежать складок и изломов. Хранение вещей на вешалках помогает избежать помятости, а специальные спреи для разглаживания складок облегчают уход за тканями без применения тепла.

Методы глажения для разных тканей

Сухая глажка. Этот метод обычно применяется для вещей из прочных материалов, таких как хлопок или лен, и включает глажку как с лицевой, так и изнаночной стороны. Он подходит для тканей, не требующих дополнительного увлажнения, однако лучше гладить через марлю или защитную ткань.

Глажка с увлажнением. Изделие предварительно смачивается или оборачивается влажным полотенцем, что помогает легче разгладить складки даже на тяжелых тканях. Этот метод подходит для деликатных материалов, которые могут усадиться от высоких температур.

Глажка с отпариванием. Используется преимущественно для плотных материалов, таких как лен, которые трудно гладить без пара. Однако важно не применять этот метод для тканей, которые могут усаживаться или изменять форму под воздействием пара.

Чтобы разгладить вещи, можно использовать не только утюг, но и другие методы (фото: Freepik.com)

Особенности глажения отдельных видов тканей

Шелк следует гладить очень осторожно, немного увлажнив ткань и избегая прямого контакта с водой для предотвращения пятен. Глажка через марлю или мягкую ткань поможет сохранить вид материала.

Махровые ткани обычно не нуждаются в глажке, поскольку мягкость и объемность являются их главными характеристиками. Если она все же нужна, следует использовать низкую температуру и минимальное давление.

Шерсть подвержена быстрой усадке, поэтому гладить ее следует осторожно, желательно через влажную ткань и на среднем уровне нагрева. Использование функции пара позволяет сделать процесс разглаживания более эффективным без риска повредить изделие.

Лен является материалом, который часто используется для летней одежды и требует высокой температуры для эффективного глажения. Наилучший результат достигается при легком увлажнении, что помогает устранить глубокие складки и изломы.