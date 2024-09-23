10 крутых хитростей, которые помогут легко ухаживать за одеждой
У нас часто мало времени по уходу за одеждой, но благодаря этому она быстро теряет свой красивый вид. Какие существуют маленькие уловки, чтобы ваша одежда долго была как новая, а вы не тратили лишнее время на уход за ней?
РБК-Украина (проект Styler) делится 10 лайфхаками, которые значительно упростят ваши отношения с собственной одеждой.
Как больше не терять носки после стирки
Чтобы не терять носки во время стирки, храните их в специальном мешочке до загрузки в стиральную машину. Чистые носки можно складывать в отдельную коробку. Если пара не нашлась сразу - оставьте в коробке, возможно, найдется позже. Такой метод поможет сэкономить время и нервы при поиске носков.
Что делать, если забыли повесить белье после стирки?
Если белье не вывесили сразу, оно приобретает запах влаги. В этом случае лучше не сушить ее на балконе, потому что запах не исчезнет. Добавьте несколько капель эфирного масла на чистую салфетку, положите в барабан и включите дополнительное полоскание. Так вы быстро избавитесь от неприятного запаха и свежести.
Не забывайте сушить белье после стирки (фото: Freepik.com)
Почему белье растягивается после стирки?
Причина может быть в старой стиральной машине или неправильной сортировке вещей. Если вашей машине более 15 лет и белье часто деформируется, возможно, пора заменить технику. Также важно сортировать вещи по весу, ведь легкие ткани, как футболки, могут повреждаться из-за тяжелых джинсов или замков.
Как правильно хранить шерстяные вещи?
Не храните шерстяные свитера на вешалках, ведь это приводит к деформации воротников и плеч. Лучше складывать их на полках, размещая тяжелые свитера внизу, а тонкие изделия сверху. Если нет другого варианта, используйте вешалки для штанов, сложив свитер пополам и опрокинув через планку.
Что делать, если темные вещи стали тусклыми?
Чтобы вернуть насыщенный цвет темным вещам, добавьте чайную ложку соли в отделение порошка. Соль подходит как для цветной, так и черной одежды. Если боитесь использовать его в машине, попробуйте замочить вещи в соленой воде перед стиркой.
Как вывести стойкие пятна?
Не откладывайте стирку, обрабатывайте пятна сразу. Если вы не можете постирать вещь сразу, отнесите ее к химчистке. Современные средства отлично справляются с большинством пятен, если они не успели въесть в ткань. Чем раньше вы начнете борьбу с пятнами, тем больше шансов спасти любимую одежду.
Как правильно стирать джинсы?
Джинсы следует стирать, вывернув наизнанку, в холодной воде (до 40 градусов) на деликатном режиме. Не замачивайте их заранее и не отжимайтесь на высоких оборотах. Сушите джинсы в вертикальном положении, подвесив за штаны или горизонтально. Такой подход позволит сохранить форму и цвет ваших джинсов.
Джинсы нужно стирать и сушить правильно, чтобы не испортить их (фото: Freepik.com)
Что делать, если нет времени гладить?
Если одежда сильно смята, а времени на стирку и утюжку нет, воспользуйтесь распылителем со смесью воды, кондиционера для волос и уксуса. Побрызгайте ткань и расправьте ее руками. Это простой и быстрый способ освежить одежду перед важными встречами.
Что делать, если одежда пахнет потом?
Водка - отличное средство для удаления неприятных запахов. Распылите ее на одежду и оставьте на ночь на балконе. Это также поможет после продолжительного хранения вещей. Благодаря этому одежда останется свежей и будет приятно пахнуть.
Как бороться с желтыми пятнами от пота?
Не откладывайте стирку, поскольку желтые пятна становятся заметны со временем. Замочите одежду в воде с лимонным соком или содой и нашатырем на несколько часов, а затем постирайте с обычным порошком. Такие простые методы помогут вернуть свежесть любимым вещам.
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При написании материала использовались следующие источники: издания One Crazy House, Cleanipedia, Simplemost.