5 важных причин, почему вам нужно гладить постельное белье
Не часто встретишь человека, который действительно любит гладить постельное белье. Это кажется изнурительным, длительным процессом и, на первый взгляд, бесполезным. Однако существует несколько важных причин, почему все-таки стоит потратить время и пройтись утюгом по чистому белью.
РБК-Украина (проект Styler) нашло пять убедительных аргументов, почему глажка белья может сделать ваш сон более комфортным и здоровым.
Комфорт
Глажка делает ткань гораздо более приятной на ощупь. Под влиянием тепла волокна материала размягчаются и выравниваются, благодаря чему белье становится более мягким и гладким.
На первый взгляд это может показаться незаметным, ведь мы не видим отдельные нити ткани. Однако сравните, как чувствуется сон на выглаженной и неглаженной наволочке - разница будет очевидной. Это маленькая, но немаловажная деталь, повышающая комфорт и удовольствие от сна.
Дезинфекция
Глажка при высоких температурах помогает не только сделать белье более гладким, но и уничтожить вредные микроорганизмы. Горячий пар способен уничтожать бактерии, вирусы и другие вредные бактерии, которые могут осесть в тканях.
Это особенно актуально, когда вы выздоравливаете после болезни или хотите предотвратить аллергии. Включите режим паровой обработки на 90 градусов, и вы получите чистое и безопасное белье.
Долговечность ткани
При глажке происходит не только разглаживание ткани, но и ее укрепление. Волокна под влиянием высоких температур "закаляются", что помогает избежать их быстрого разрушения.
Регулярная глажка может уменьшить риск разрывов и износа ткани. Таким образом, этот процесс поможет сохранить ваше постельное белье в хорошем состоянии на более долгое время.
Гладить постельное белье нужно после каждой стирки (фото: Freepik.com)
Это не так тяжело, как кажется
Многие жалуются, что утюжка постельного белья занимает много времени. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать этот процесс более простым и быстрым.
Гладьте белье, когда оно еще немного влажное - так дело пойдет гораздо быстрее. Также можно использовать стол вместо гладильной доски. Большая поверхность позволит быстрее справиться с процессом и сэкономит ваше время.
Эстетика
Если вы ожидаете гостей, состояние постельного белья на их кроватях может сказать многое о вашем уровне гостеприимства. Идеально ровное и выглаженное белье создаст атмосферу комфорта и даже позволит вашим гостям почувствовать себя, словно они остановились в роскошном отеле. Это маленький штрих, производящий большое впечатление.
Раньше мы писали про 6 умных лайфхаков, чтобы разгладить одежду без утюга.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Sleep Doctor, Sleep Matters Club, Bob Vila.