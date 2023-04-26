Никогда не сажайте помидоры и лук в одном месте, и вот почему

Как правильно сажать помидоры на огороде, чтобы получить щедрый урожай - вопрос, волнующий многих огородников и просто любителей. Знаете ли вы, что нельзя выращивать помидоры или лук два года подряд на одном и том же месте?

Почему нельзя посадить помидоры или лук на одном и том же месте?

Есть такое понятие севообороот - это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов. Это уменьшает зависимость от одного набора питательных веществ, а также вероятность развития устойчивых вредителей, сорняков и болезней.

Чтобы помочь вам лучше понять этот принцип, приведем пример. Если вы сажаете помидоры или лук на одном и том же месте в огороде два года подряд, не следя за тем, чтобы установить адекватный севооборот, это может вызвать различные проблемы.

На самом деле, следует понимать, что у каждого растения разные потребности в питательных веществах. Однако повторное выращивание может привести к истощению почвы.

Каки известно, помидор требуют для своего роста большого количества азота, фосфора и калия. Со своей стороны, лук не имеет таких же потребностей. Поэтому, если их из года в год выращивать на одном и том же месте, в почве неизбежно будет не хватать питательных веществ, и они перестанут нормально расти.

И дело не только в этом. Если выращивать их на одном и том же месте несколько лет подряд, это лучший способ привлечь в почву насекомых-вредителей.

Посадив один и тот же овощ в землю, вы обеспечите этим нежелательным существам постоянный источник пищи. А также ваши культуры будут съедены вредителями.

Какие овощи нельзя садить с помидорами?

Кукуруза

Кукуруза и помидоры не должны расти вместе. Увы, они привлекают таких же паразитов и грибковые инфекции, как и личинки мотыльков, которые с удовольствием ими питаются и таким образом уничтожают любую возможность роста. Поэтому очень плохая идея сажать их рядом.

Укроп

Укроп тормозит рост томатов. Более того, он имеет репутацию плохого компаньона для большинства овощей в огороде. Лучше изолировать его и выращивать самостоятельно в горшке или на небольшом углубленном участке.

Картофель

Поскольку помидоры и картофель относятся к семейству пасленовых, для их роста требуются одни и те же питательные вещества. Поэтому обязательно будет какая-то конкуренция, которая не принесет пользы ни тем, ни другим, что может сделать их уязвимыми для одних и тех же болезней. Следует также отметить, что такое соседство рискует повредить корни томатов во время сбора урожая.