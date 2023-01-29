Никогда не делайте этого с орхидеей во время цветения, потому что она осыплется

Что нельзя делать с орхидеей во время цветения

Цветок нельзя подкармливать, когда он цветет. Потому что с ним случится беда – цветы привянут и она может их сбросить.

Для орхидеи подкормки в это время – это стресс, поэтому она реагирует прекращением цветения.

Подкармливать орхидеи нужно, когда они:

отцвели,

в период роста корней,

когда растут листья,

когда появляются цветоносы.

Когда уже есть бутоны или цветы, орхидею подкармливать нельзя!

Чем и как подкормить орхидеи

Эксперт советует использовать "Вытяжку из биогумуса". Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой.

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость чуть больше горшка с орхидеей.

Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы цветок "напился".