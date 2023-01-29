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Никогда не делайте этого с орхидеей во время цветения, потому что она осыплется

Орхидея (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Экзотические красавицы орхидеи нуждаются в особом уходе, чтобы радовать нас пышным цветением. Когда эти "пришельцы" цветут, к ним следует относиться особенно внимательно и не нарушать важные правила ухода.

Об этом рассказала цветовод в блоге "Світ орхідей" в TikTok.

Что нельзя делать с орхидеей во время цветения

Цветок нельзя подкармливать, когда он цветет. Потому что с ним случится беда – цветы привянут и она может их сбросить.

Для орхидеи подкормки в это время – это стресс, поэтому она реагирует прекращением цветения.

Подкармливать орхидеи нужно, когда они:

  • отцвели,
  • в период роста корней,
  • когда растут листья,
  • когда появляются цветоносы.

Когда уже есть бутоны или цветы, орхидею подкармливать нельзя!

Чем и как подкормить орхидеи

Эксперт советует использовать "Вытяжку из биогумуса". Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой.

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость чуть больше горшка с орхидеей.

Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы цветок "напился".

Также мы писали, как дома вырастить сортовую фиалку "как на выставке".

Кроме того, читайте, что нужно сделать с орхидеей после ее покупки.

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орхідеїцветы