Ніколи не робіть цього з орхідеєю під час цвітіння, бо вона осиплеться

Що не можна робити з орхідеєю під час цвітіння

Квітку не можна підживлювати, коли вона квітне. Тому що з нею станеться біда - квіти прив'януть і вона може їх скинути.

Для орхідеї підживлення в цей час - це стрес, саме тому вона реагує припиненням цвітіння.

Підживлювати орхідеї треба, коли вони:

перецвіли,

в період росту коріння,

коли росте листя,

коли з'являються квітконоси.

Коли вже є бутони чи квіти, орхідею підживлювати не можна!

Чим і як підживити орхідеї

Експертка радить використовувати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою.

Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю.

Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася".