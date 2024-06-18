Никогда не делайте этого с вьющимися волосами, чтобы не повредить их

Вьющимся от природы локонам необходим особый уход. Густые вьющиеся волосы склонны к ломкости и сухости. Следует знать об одной ошибке, которую нужно избегать во время мытья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Как нельзя мыть вьющиеся волосы

Чрезмерное мытье волос, а именно слишком много раз в неделю может оказать вредное влияние на вьющиеся волосы.

Парикмахер Джанин Джарман отмечает, что это потому, что локоны, как правило, более сухие, чем другие типы волос.

Слишком частое мытье вьющихся волос может еще больше высушить, вызвав завывание и общую неуправляемость. А сухость будет способствовать ломкости.

Чрезмерное мытье в большинстве приведет к сухости кожи головы, поскольку люди с таким типом волос не производят так много жира.

С другой стороны, чрезмерная промывка может неожиданно привести к увеличению жирности. Если вы постоянно удаляете жир из кожи головы, то кожа и волосы станут сухими. Кожа головы будет производить еще больше жира, чтобы компенсировать это.

Правильный шампунь для вьющихся волос

Независимо от типа волос, каждый хочет выбрать шампунь, который будет отвечать потребностям.

Люди с вьющимися волосами должны искать шампуни без сульфатов и с ингредиентами, которые помогают сбалансировать pH, защищают от ломкости и увлажняют.

Сульфаты или поверхностно-активные вещества очищают волосы от грязи и жира.

Вьющиеся волосы от природы имеют более высокий уровень pH, чем прямые, что является еще одним фактором сухости.

Как правильно мыть

Когда вы моете волосы, нужно убедиться, что вы очищаете их должным образом. Нужно распределить пальцами шампунь по всей длине и распутывать его.

После смывания шампунем нанесите кондиционер для вьющихся волос, обладающих увлажняющими свойствами. Оставьте кондиционер на две-пять минут и смойте.

Людям с вьющимися волосами нужно мыть голову только один-два раза в неделю.