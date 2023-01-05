Никогда не храните готовые макароны в холодильнике больше этого срока
Пасту (или по-простому макароны) любят очень многие, некоторые даже думают, что приготовленное блюдо на второй день вкуснее. Так ли это?
Эксперты издания Sante Plus сообщили, сколько спагетти можно хранить в холодильнике после приготовления.
Через сколько дней макароны портятся в холодильнике?
Любители итальянской кухни всегда рады попробовать хорошую пасту в ресторане. Но чаще всего это также очень распространенное блюдо, которое быстро готовят дома.
Проблема с варкой спагетти дома заключается в том, что дозировка никогда не бывает идеальной. Многие люди варят иногда больше макарон, чем могут съесть.
Многие из нас ставят остатки еды в герметичный контейнер и хранят спагетти в холодильнике. На следующий день их можно достать и разогреть в микроволновке.
На самом деле срок годности во многом зависит от того, как были приготовлены макароны. Например, свежая домашняя паста хранится 4 или 5 дней, а паста, заказанная через доставку не должна лежать более 2 дней.
Как узнать, можно ли есть макароны?
Например, лазанью можно хранить в холодильнике 5 дней, не боясь, что она испортится. Что касается безглютеновой пасты или спагетти на основе чечевицы, то их можно приготовить и хранить в холодильнике в течение 4 дней. Другими словами, хотя и охлажденные, приготовленные макароны могут оставаться в холодильнике в течение нескольких дней, не портясь, но имейте в виду, что они также могут испортиться через неделю.
К счастью, есть простой способ проверить, пригодны ли макароны к употреблению.
Вы должны внимательно понаблюдать и понюхать их: если вы заметили, что ваши спагетти имеют довольно подозрительный темный цвет и довольно отталкивающий резкий запах, пора их выбрасывать.
Если макароны становятся липкими на ощупь, это явный признак того, что они больше не съедобны.
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