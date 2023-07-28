Никогда не дарите деньги на день рождения! Почему такой подарок принесет неприятности

Приметы не советуют

Согласно старинным народным приметам, дарить деньги и принимать их в подарок опасно. Это может невольно лишить вас благополучия.

Деньги не считаются подарком, потому что даритель не вложил в них частичку своего душевного тепла и не проявил интереса к тому, чтобы подобрать что-то личное для человека.

Случается такое, что с подарком угодить очень сложно или вас внезапно пригласили на праздник и времени покупать подарок просто не было. Ну с пустыми руками приходить не вежливо, поэтому вы быстро складываете несколько купюр в конверт.

В такой ситуации следует выбрать хотя бы хороший праздничный конверт или коробочку, открытку, которую вы должны подписать вручную. И уложите в такой конверт 1-2 купюры большого номинала.

Есть еще один нюанс – деньги для подарка не должны быть в вашем кошельке. То есть разменяйте, снимите с банкомата и сразу же положите в конверт.

Деньги наделены мощной энергетикой

Дело в том, что деньги наделены мощной энергетикой. Они впитывают энергетическое поле своего хозяина. И отдавать что-то с вашей личной энергетикой – это подарить свою финансовую удачу другому человеку.

Мы прилагаем немало усилий, чтобы их заработать, работаем, устаем. Получаем удовольствие от выплаты зарплаты и потом… просто отдаем это все другому человеку.

Важные приметы о таком подарке

Дарить деньги можно только хорошо знакомому человеку. А вот руководителю, коллеге по работе, незнакомым или плохо знакомым людям – поищите другой подарок. Может ухудшиться не только ваше финансовое положение, но и у того человека, которому вы их подарите.

Плохой приметой считается открывать конверт с деньгами в присутствии подарившего их. А еще хуже – считать.

Дарить деньги малознакомым людям не стоит хотя бы из-за того, что вы не знаете, как они к этому сюрпризу отнесутся. Возможно, такой презент их обидит или заденет и отрицательная энергетика может создать вам проблемы.

Если вам подарили деньги, не открывайте конверт и не считайте купюры. Это не вежливо и небезопасно. Положите конверт в карман, пусть деньги "привыкают" к новому хозяину.

Не стоит тратить эти деньги на какие-нибудь глупости или безделушки. Купите что-то ценное и важное, что будет иметь для вас значение и будет радовать.