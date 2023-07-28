Ніколи не даруйте гроші на день народження! Чому такий подарунок принесе негаразди

Прикмети не радять

Згідно зі старовинними народними прикметами, дарувати гроші та приймати їх у подарунок небезпечно. Це може мимоволі лишити вас благополуччя.

Гроші не вважаються подарунком, бо дарувальник не вклав в них часточку свого душевного тепла та не виявив зацікавленості у тому, щоб підібрати щось особисте для людини.

Буває таке, що з подарунком догодити дуже складно або вас раптово запросили на свято і часу купляти подарунок просто не було. Ну з пустими руками приходити не ввічливо, тому ви швиденько складаєте декілька купюр у конверт.

У такій ситуації варто обрати хоча б гарний святковий конверт або коробочку, листівку, яку ви мусите підписати вручну. І покладіть у такій конверт 1-2 купюри великого номіналу.

Є ще один нюанс - гроші для подарунку не мають бути у вашому гаманці. Тобто, розміняйте, зніміть з банкомату та одразу покладіть у конверт.

Гроші наділені потужною енергетикою

Річ у тому, що гроші наділені потужною енергетикою. Вони вбирають енергетичне поле свого господаря. І віддавати щось з вашою особистою енергетикою - це подарувати свою фінансову удачу іншій людині.

Ми докладаємо чимало зусиль, щоб їх заробити, працюємо, втомлюємося. Отримуємо задоволення від отримання зарплатні й потім… просто віддаємо це все іншій людині.

Важливі прикмети про такий подарунок

Дарувати гроші можна тільки добре знайомій людині. А ось керівнику, колезі по роботі, незнайомим чи погано знайомим людям - пошукайте інший подарунок. Може погіршитися не тільки ваше фінансове становище, але і тої людині, якій ви їх подаруєте.

Поганою прикметою вважається відкривати конверт з грошима у присутності того, хто їх подарував. А ще гірше - рахувати.

Дарувати гроші малознайомим людям не варто хоча б з огляду того, що ви не знаєте, як вони до цього сюрпризу поставляться. Можливо такий презент їх образить чи зачепить і негативна енергетика може створити вам проблеми.

Якщо вам подарували гроші, то не відкривайте конверт та не рахуйте купюри. Це не ввічливо і небезпечно. Покладіть конверт у кишеню, нехай гроші "звикають" до нового господаря.

Не варто витрачати ці гроші на якісь дурнички чи дрібнички. Купіть щось цінне та важливе, що буде мати для вас значення та тішитиме.