Миколай почав приймати відвідувачів у замку на Закарпатті: чого просять у Святого

Новорічні свята усе ближче. На Закарпатті у місті Мукачево Святий Миколай вже почав приймати маленьких відвідувачів. Зачитати свого листа чарівнику і загадати в нього найзаповітніші бажання діти зможуть до 20 грудня включно.

Як пише Мукачево.net, Резиденція Святого Миколая відкрилася 12 грудня в замку Паланок. Зазначається, що це перше відкриття Резиденції у замку.

Зі слів самого Миколая, найчастіше діти просять в подарунок іграшки, а дорослі - здоров'я та миру.

Миколай приймає відвідувачів щодня за таким графіком: із 11:00 до 17:00. Для того, щоб зустрітися із ним, потрібно придбати вхідний квиток на територію самого музею.

До Миколая можна потрапити безкоштовно. Важливою умовою є масковий режим і дотримання дистанції.

Миколай вже приймає діток у мукачевському замку Паланок (фото: mukachevo.net)

Нагадаємо, в Україні є кілька Резиденцій Святого Миколая, але не скрізь є відкритий вхід. Де можна зустрітися із чарівником, а куди краще відправити листа.

Раніше ми писали про те, що у Києві на новорічні свята встановлять три ялинки.

А також розповідали про те, що у Києві відкрилася резиденція Святого Миколая.