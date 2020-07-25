У Миколаєві підлітки задули Вічний вогонь заради популярності в мережі (відео)

У Миколаєві хулігани задули Вічний вогонь (ілюстративне фото: reaction.org.ua)

Малолітніх вандалів вже знайшли, і зараз підлітки просять вибачення

У Миколаєві підлітки вирішили погасити Вічний вогонь в сквері імені 68-ми десантників в центрі міста, а свої дії знімали на відео. Ролик після цього хулігани виклали в мережі, щоб стати знаменитими.

Кадри з плювками в полум'я, нецензурною лайкою, задування вогню під сміх обурили користувачів інтернету.

Незабаром після публікації ролика поліцейські встановили особи всіх учасників ганебної події. Ними виявилися місцеві жителі 14, 15 і 17 років. Про це 25 липня передали у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці провели роз'яснювальні бесіди з неповнолітніми, а от вся адміністративна відповідальність лягла на плечі їхніх мам і тат.

Зокрема, на батьків 14-ти та 15-річного підлітка складають адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП, а на 17-річного - за ст. 173 КУпАП "Дрібне хуліганство".

В поліції показали відео, як зараз малолітні хулігани вибачаються за свої дії, каються і просять прощення. Зазначається, що третій порушник зараз перебуває в лікарні.

Один з учасників зізнається, що наважився на такі дії заради популярності - мовляв, хотів стати відомим відеоблогером відео. Він знімав на мобільний, як його друзі гасять Вічний вогонь і підбадьорював їх.

Відео: У Миколаєві підлітки задули Вічний вогонь, і зараз доводиться віддуватися їх батькам

Начальник Миколаївського обласного главку поліції Сергій Шайхет у Facebook закликав батьків стежити за своїми дітьми, виховувати та розповідати про справжні людські цінності.

"Хлопці - ви стали відомими, і? Ви - не стали героями! Є вільний час - круто! Тільки займіться саморозвитком, спортом... Герої - це ті, чия братська могила знаходиться там, де ви напаскудили", - пише він.

Зазначимо, що кілька тижнів тому у Миколаєві дівчата купалися у фонтані та обсихали біля Вічного вогню - така поведінка викликала шквал гніву в мережі.

Нагадаємо, що навесні у Запоріжжі п'яні підлітки зірвали прапор України, але вандалів знайшли і зняли покарання на відео.