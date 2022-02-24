Миколаїв відкриває бомбосховища через напад Росії

Через напад Росії на Україну для цивільних відкриють бомбосховища у Миколаєві. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

"Доручили керівникам організацій, установ і підприємств відкрити доступ до захисних споруд", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста зберігати спокій і повідомив, що відкриті всі укриття і бомбосховища.

Також повідомлялося, що на об'їзній дорозі Харкова були знищені чотири танки Російської Федерації.

На даний момент відомо про обстріли військової інфраструктури та аеродромів майже по всій Україні. Російські війська намагаються прорватися з боку окупованого Криму, Харківської, Луганської та Чернігівської областей.