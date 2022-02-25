ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві обстрілюють військову інфраструктуру, аеродром

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 25 лютого 2022 23:09
У Миколаєві обстрілюють військову інфраструктуру, аеродром У Миколаєві російська армія обстрілює військову інфраструктуру (UA_National Police)
Автор: Людмила Жукова

На момент 22:00 25 лютого в Миколаєві російські військові обстрілюють військову інфрастуктуру, аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОГА Віталія Кіма.

"На момент 22.25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе 100, склад залізничний", - сказав Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОГА додав, що ймовірно, вночі, будуть ще обстріли.

Нагадаємо, через напади Росії на Україну для цивільних відкриють бомбосховища в Миколаєві. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога