В Николаеве обстреливают военную инфраструктуру, аэродром
В Николаеве российская армия обстреливает военную инфраструктуру (UA_National Police)
На момент 22:00 25 февраля в Николаеве российские военные обстреливают военную инфрастуктуру, аэродром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.
"На момент 22.25 25 февраля российские военные обстреливают военную инфрастуктуру, Кульбакино аэродром, Херсонское шоссе 100, склад железнодорожный", - сказал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОГА добавил, что вероятно, ночью, будут еще обстрелы.
Напомним, из-за нападения России на Украину для гражданских откроют бомбоубежища в Николаеве. Руководство всех организаций, учреждений и предприятий уже получило распоряжения.