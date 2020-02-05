У Миколаєві "коп" на зустрічі випускників обікрав колишніх однокласниць: момент потрапив на відео

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників (колаж РБК-Україна)

Поліцейський "розжився" на 4,5 тисяч гривень, коли залишився сам за столом

У Миколаєві поліцейський на зустрічі випускників обікрав чотирьох своїх колишніх однокласниць. Зустріч проходила в одному з кафе, і витівки "копа" зафіксувала камера відеоспостереження.

Офіцер поліції зважився на злочин, коли його шкільні товариші відволіклися. Чоловік в цей час почав обчищати кишені та сумки.

Загальна сума, на яку "розжився" правоохоронець, склала 4,5 тисячі гривень. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Гості помітили пропажу, коли потрібно було оплачувати рахунок за вечірку.

Вони викликали поліцію. Після того, як патрульні переглянули запис з камер відеоспостереження, злодій був знайдений.

Чоловік став вибачатися і пообіцяв повернути гроші. Так, "коп" зізнався, що в паніці встиг змити все награбоване в унітаз.

"Ніхто і не міг подумати, що він на таке здатний. Він повернув всі гроші всім дівчатам, просив вибачення", - розповіла одна з однокласниць чоловіка Ірина Хміль-Коптєва.

Зазначимо, що однокласники "махнули рукою" на витівку свого колишнього шкільного товариша, і писати заяву на нього не стали.

Того ж дня в поліції звільнили свого колегу-злодія.

У Миколаєві поліцейський обікрав колишніх однокласниць на зустрічі випускників