ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаєві "коп" на зустрічі випускників обікрав колишніх однокласниць: момент потрапив на відео

STYLERЖиття    05.02.2020 - 22:11
У Миколаєві "коп" на зустрічі випускників обікрав колишніх однокласниць: момент потрапив на відео
У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників (колаж РБК-Україна)

Поліцейський "розжився" на 4,5 тисяч гривень, коли залишився сам за столом

У Миколаєві поліцейський на зустрічі випускників обікрав чотирьох своїх колишніх однокласниць. Зустріч проходила в одному з кафе, і витівки "копа" зафіксувала камера відеоспостереження.

Офіцер поліції зважився на злочин, коли його шкільні товариші відволіклися. Чоловік в цей час почав обчищати кишені та сумки.

Загальна сума, на яку "розжився" правоохоронець, склала 4,5 тисячі гривень. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Гості помітили пропажу, коли потрібно було оплачувати рахунок за вечірку.

Вони викликали поліцію. Після того, як патрульні переглянули запис з камер відеоспостереження, злодій був знайдений.

Чоловік став вибачатися і пообіцяв повернути гроші. Так, "коп" зізнався, що в паніці встиг змити все награбоване в унітаз.

"Ніхто і не міг подумати, що він на таке здатний. Він повернув всі гроші всім дівчатам, просив вибачення", - розповіла одна з однокласниць чоловіка Ірина Хміль-Коптєва.

Зазначимо, що однокласники "махнули рукою" на витівку свого колишнього шкільного товариша, і писати заяву на нього не стали.

Того ж дня в поліції звільнили свого колегу-злодія.

У Миколаєві поліцейський обікрав колишніх однокласниць на зустрічі випускників

Відомий український футболіст влаштував "цирк" з поліцією: обізвав "тварюками" Трясе все всередині: в Харкові у дівчини з інвалідністю вкрали коляску
Новини України Миколаївполициякрадіжкаинцидент
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся