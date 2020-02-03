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У київських кафе орудують досвідчені шахраї: відео зі схемою обману

STYLERПодії    03.02.2020 - 16:42
У київських кафе орудують досвідчені шахраї: відео зі схемою обману
У кафе Києва орудують шахраї (ілюстрація: РБК-Україна)

У кафе Києва людей "кидають" на сотні гривень

В кафе Києва орудують нахабні шахраї. Парочка заходить до закладу і розраховується сувенірними грошима за товар. Отримавши здачу реальними купюрами, негайно йдуть. Один з таких випадків стався близько 14:30 в кафе на Лісовому масиві по вулиці Шолом-Алейхема. У розпорядження журналістів Styler потрапило відео з камер відеоспостереження, а також фото купюри.

Так, в кафе першим зайшов чоловік, поцікавившись, чи є круасани. Отримавши від дівчини-барісти позитивну відповідь, шахрай покликав свою напарницю (назвав її Іриною), яка неохоче, але все ж погодилася увійти.

Парочка набрала круасанів на суму 117 гривень. А при розрахунку почалося "заговорювання зубів". Баристу запитали, як краще розрахуватися - карткою або готівкою. Карту провести не вдалося через відмову банку, а дрібних грошей не вистачало. Тоді шахрай запропонував дати 500 гривень (сказавши, що дуже не хотілося розмінювати, але що робити).

У київських кафе орудують досвідчені шахраї: відео зі схемою обману

У кафе Києва орудують шахраї (фото: Styler)

Дівчина-бариста взяла гроші, подивилася їх на світло і нічого не запідозривши, дістала з каси здачу - 383 грн. Після чого парочка пішла з товаром і грошима. Варто відзначити, що бариста буквально протягом 30 секунд зрозуміла, що 500 гривень сувенірні, але шахраїв вже й слід прохолов.

Чоловікові на вигляд 35-40, невисокого зросту, худорлявий. Одягнений у бордовий пуховик, чорну шапку з білим значком. Його напарниця трохи вище, близько 35, худорлява, темне волосся, стрижка-каре, сині джинси з прорізами на колінах.

У кафе Києва орудують шахраї (відео: YouTube)

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