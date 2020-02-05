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В Николаеве "коп" на встрече выпускников обокрал бывших одноклассниц: момент попал на видео

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 22:11
В Николаеве "коп" на встрече выпускников обокрал бывших одноклассниц: момент попал на видео
В Николаеве полицейский обокрал одноклассников (коллаж РБК-Украина)

Полицейский "разжился" на 4,5 тысяч гривен, когда остался сам за столом

В Николаеве полицейский на встрече выпускников обокрал четверых своих бывших одноклассниц. Встреча проходила в одном из кафе, и проделки "копа" зафиксировала камера видеонаблюдения.

Офицер полиции решился на преступление, когда его школьные товарищи отвлеклись. Мужчина в этот время принялся обчищать карманы и сумки.

Общая сумма, на которую "разжился" правоохранитель, составила 4,5 тысячи гривен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гости заметили пропажу, когда нужно было оплачивать счет за вечеринку.

Они вызвали полицию. После того, как патрульные просмотрели запись с камер видеонаблюдения, вор был найден.

Мужчина стал извиняться и пообещал вернуть деньги. Так, "коп" признался, что в панике успел смыть все награбленное в унитаз.

"Никто и не мог подумать, что он на такое способен. Он вернул все деньги всем девушкам, просил прощения", - рассказала одна из одноклассниц мужчины Ирина Хмиль-Коптева.

Отметим, что одноклассники "махнули рукой" на проделку своего бывшего школьного товарища, и писать заявление на него не стали.

В тот же день в полиции уволили своего коллегу-вора.

В Николаеве полицейский обокрал бывших одноклассниц на встрече выпускников

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