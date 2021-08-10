ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Новость на русском →
Тернопіль, Вівторок 10 серпня 2021 11:24
Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото) Колаж РБК-Україна: під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч
Автор: Роман Мирончук

У місті Кременець, який знаходиться в Тернопільській області, археологи провели розкопки і виявили унікальний 500-річний меч часів королеви Польщі Бoни Сфoрци.

Про цю знахідку розповів Євген Гредунов у Facebook.

Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

"Естoк часів прекраснoї Бoни Сфoрци Міланської з-під Кременця. Ймовірно, південноіталійської роботи. Меч вдалося виявити в червні 2021 року. Пропонуємо вам насолодитися цим рідкісним артефактом", - йдеться в повідомленні.

Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Євген також повідомили, що незабаром меч представлять в музеї на виставці, присвяченій козацтву часів Гетьмана Сагайдачнoгo і 400-річчя битви під Хoтинoм.

Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Довжина артефакту становить 108 см.

Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Зазначимо, що есток - це клинок довжиною більше метра, гранований, іноді з ребром жорсткості. Він призначений для уколів в ослаблені місця лицарських лат, де тіло прикрите тільки кольчугою.

Нагадаємо, під Харковом в усипальниці IX століття знайшли вироби з золота і стародавні вушні палички. У родинній усипальниці катакомбного типу також були виявлені останки чотирьох осіб: чоловіка, двох жінок і дитини.

Археологів вразило те, що збереглися залишки дерева, а на ногах чоловіки були залишки шкіряного взуття, що є рідкістю.

Ми також писали про те, що археологи виявили унікальні підводні артефакти, яким 9 тисяч років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская область археологи
LITE
Слава Камінська відпочила в Одесі з екс-чоловіком і приховала це: "аура загадковості"
Слава Камінська відпочила в Одесі з екс-чоловіком і приховала це: "аура загадковості"