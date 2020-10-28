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У Миколаєві 9-річну дитину засипало в піщаному кар'єрі

Автор: Роман Мирончук

У Миколаєві дитина загинула, коли гралася в піщаному кар'єрі

У Миколаєві діти грали в піщаному кар'єрі. Хлопчики з'їжджали з пагорба на самокатах, і раптово стався зсув ґрунт. 9-річну дитину засипало шаром грунту. На жаль, він загинув.

Після інциденту до хлопчика на допомогу кинувся його друг, але він не зміг самостійно витягнути приятеля з піску, тому побіг за допомогою до найближчих будинків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Місцевий житель відгукнувся на заклик про допомогу і відразу ж побіг до кар'єру, одночасно викликаючи рятувальників. Коли хлопчика відкопали, то він вже був без ознак життя. Медики реанімувати його не змогли.

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Дитини засипало піском (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області 7-річна дівчинка з'їла святковий торт і опинилася в лікарні. Лікарі провели екстрену операцію, щоб врятувати дитину.

Виявилося, в шматочку торта – фігурці маршмеллоу, перебував шматок дроту. Дитина проковтнула його разом з частуванням. Дріт застрягла в горлі і дівчинці стало погано.

При цьому мама дівчинки намагалася самостійно дістати дріт, але зробила тільки гірше, тому що вона проштовхнула дріт ще глибше.

Раніше ми писали про те, що в Херсоні п'яні чоловіки побили і поранили ножем дитину, яка зробила дорослим зауваження і попросила не розпивати алкогольні напої перед житловим будинком, де грають діти.

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