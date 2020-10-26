З'їла торт з "сюрпризом" і опинилася в лікарні: лікарі ледве врятували 7-річну дівчинку

Під Львовом дитина з'їла торт і потрапила у лікарню (Колаж РБК-Україна)

В шматочку декору до торту кондитери залишили шматок дроту

У Дрогобичі Львівської області 7-річна дівчинка посмакувала святковим тортиком і опинилася в лікарні. Лікарям довелося провести екстрену операцію, щоб врятувати дитину.

Як виявилося, в шматочку торта – фігурці маршмелоу, виявився шматок дроту. І дитина проковтнула його разом з частуванням. Дріт застряг в горлі й дитині відразу стало погано. Деталі розповіли на сторінці Дитячої клінічної лікарні Охматдит Facebook.

"В горлі дитини застряг дріт, яким винахідливі кондитери прикріпили фігурку кішечки з маршмелоу до торту. Дівчинка з'їла котика разом з дротом, а діставали його наші ЛОРи. Семирічна дівчинка з Дрогобича потрапила до нас з направленням від районного ЛОРу. Завідувачу передали рентген-знімки дитини. Сумнівів не було – в горлі дитини чітко видно стороннє тіло", - сказано в повідомленні.

Вранці дитину прооперували, через те, що інакше було неможливо дістати дріт. Як пояснили лікарі, операція була складною, довелося застосувати наркоз і особливу методику.

Крім того, з'ясувалося, що мама дівчинки намагалася самостійно дістати предмет, але зробила тільки гірше – дріт зайшов ще глибше в тканини. Лікарям вдалося дістати щипцями, без додаткових надрізів і врятувати дівчинку.

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