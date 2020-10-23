У Херсоні п'яна компанія на дитячому майданчику штрикнула ножем дитину через зауваження

Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)

У Херсоні п'яні чоловіки жорстоко побили і поранили ножем дитину, яка зробила дорослим зауваження і попросила не розпивати алкоголь перед житловим будинком та дітьми, які грали поруч.

Крім того, молодики також побили батька хлопчика, який заступився за сина. Його вдарили телескопічною дубинкою по голові. Про це 23 жовтня передали в прес-службі поліції.

Зловмисників, які влаштували розбірки під під'їздом одного з будинків у Дніпровському районі міста, вже затримали.

Попередньо було встановлено, що двоє нетверезих порушників пиячили та поводили себе зухвало у дворі під вікнами житлового будинку. Хлопці, які грали на дитячому майданчику, зробили їм зауваження. У відповідь розлютовані п'яні хулігани почали конфлікт з неповнолітніми та завдали одному з них ножове поранення.

Підлітки покликали на допомогу батька постраждалого хлопчика, але дісталося і йому - зловмисник дістав палицю і вдарив чоловіка по голові.

Постраждалим отцю і сину відразу медики надали допомогу, і зараз їх стан задовільний.

Злочинцями виявилися 34-річний та 30-річний місцеві жителі, один з яких вже мав судимість за нанесення тілесних ушкоджень.

За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" КК. Затриманим вже повідомили про підозру. Тепер їм загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Херсоні п'яні чоловіки поранили ножем хлопчика і побили палицею його батька (фото: hr.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом "малолітки" забили чоловіка насмерть прямо на центральному стадіоні.

Нагадаємо, що влітку у центрі Дніпра чоловік жорстоко побив жінку ногами по голові.