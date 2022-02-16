Ніколи не запивайте таблетки цими напоями: лікарі попередили про наслідки

Таблетки потрібно запивати тільки водою. Такі рекомендації ви можете знайти в будь-якій анотації до препаратів. Результати нового дослідження підкреслюють, наскільки важливо робити саме те, що вказують в показаннях до ваших ліків.

В чому полягає дослідження

У дослідженні, опублікованому в липневому номері "Саудівського фармацевтичного журналу", розглядалися наслідки вживання різних напоїв в якості супутнього прийому ліків в "твердих лікарських формах для перорального застосування" (маються на увазі пігулки, капсули або таблетки).

Вивчивши п'ять марок безрецептурних ліків, призначених для полегшення болю, запалення або алергії, вчені прийшли до висновку, що всі напої крім води значно збільшують час розпаду ліків, що може призвести до розчинення препарату до того, як він попаде в організм.

Це може вплинути на його ефективність, а також обернуться іншими проблемами.

Не запивайте таблетки такими напоями

Вчені з'ясували, що ні в якому разі не можна запивати таблетки апельсиновим соком, кавою, колою, молоком і енергетичними напоями.

Наприклад, гарячі напої, такі як кава, можуть змінити хімічний склад ліків і час їх розпаду. Чи варто говорити, що ліки категорично не можна запивати газованими, солодкими напоями, такими як кола.

У дослідженні сказано, що кока-кола була одним з напоїв, який вплинув на розпад більшості ліків, за винятком одного, призначеного для лікування симптомів алергії.