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Никогда не запивайте таблетки этими напитками: врачи предупредили о последствиях

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Среда 16 февраля 2022 08:20
Никогда не запивайте таблетки этими напитками: врачи предупредили о последствиях Фото: Чем нельзя запивать таблетки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Таблетки нужно запивать только водой. Такие рекомендации вы можете найти в любой аннотации к препаратам. Результаты нового исследования подчеркивают, насколько важно делать именно то, что указывают в показаниях к вашему лекарству.

Об этом пишет издание Eat This, Not That.

В чем состоит исследование

В исследовании, опубликованном в июльском номере "Саудовского фармацевтического журнала", рассматривались последствия употребления различных напитков в качестве сопутствующего приема лекарств в "твердых лекарственных формах для перорального применения" (имеются в виду пилюли, капсулы или таблетки).

Изучив пять марок безрецептурных лекарств, предназначенных для облегчения боли, воспаления или аллергии, ученые пришли к выводу, что все напитки кроме воды значительно увеличивают время распада лекарств, что может привести к растворению препарата до того, как оно попадет в организм.

Это может повлиять на его эффективность, а также обернутся другими проблемами.

Не запивайте таблетки такими напитками

Ученые выяснили, что ни в коем случае нельзя запивать таблетки апельсиновым соком, кофе, колой, молоком и энергетическими напитками.

Например, горячие напитки, такие как кофе, могут изменить химический состав лекарства и время его распада. Стоит ли говорить, что лекарства категорически нельзя запивать газированными, сладкими напитками, такими как кола.

В исследовании сказано, что кока-кола была одним из напитков, который повлиял на распад большинства лекарств, за исключением одного, предназначенного для лечения симптомов аллергии.

Напомним, что кардиолог назвала единственный витамин, который нужно принимать при простуде.

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