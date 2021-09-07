Ночі будуть дуже холодні: в яких областях сьогодні почне теплішати

Погода в Україні найближчої доби очікується суха і сонячна. У більшості областей синоптики прогнозують посилення вітру, невелике підвищення температури та дуже холодні ночі.

Яка погода чекає українців сьогодні, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни опади не прогнозуються, вдень буде сухо і сонячно. Вночі в регіоні очікується від + 3 до +5 градусів, вдень прогріється до +15 + 18 градусів.

У південних областях без опадів, можливе невелике посилення вітру. Вночі в регіоні буде тепліше, від + 7 до +9 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +18 до + 21 градуса. У Криму сухо і сонячно, вночі +8 +10 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

На півночі країни буде ще прохолодно, але сухо. Вночі від + 3 до + 5 градусів, вдень всього +14 +16 градусів.

У західних областях без опадів, сухо і невеликий вітер. Ночі ще будуть холодні, від + 3 до +5 градусів, а вдень трохи потеплішає, до +16 + 19 градусів. Місцями очікується до + 20 + 21 градуса.

У центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Нічна температура становитиме від + 3 до +5 градусів, вдень очікується від +16 до + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 7 вересня

Погода в Києві

У Києві 7 вересня опади не прогнозуються, буде сухо і сонячно. Вночі в столиці від + 4 до +6 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17 + 19 градусів.

Як показують карти, температура повітря в Києві почне збільшуватися з середи, 8 вересня. Вночі поступово почне прогріватися до + 10 градусів, а на вихідних – до +15 градусів. Денна температура підвищиться до + 22 + 23 градусів і протримається таке тепло до середини вересня.

Карта погоди в Києві на два тижні