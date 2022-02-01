ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кому категорично не можна спати в теплих шкарпетках: може привести до некрозу

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 12:18
Кому категорично не можна спати в теплих шкарпетках: може привести до некрозу Чому не можна спати в теплих шкарпетках (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей вважають за краще спати під ковдрою в теплих шкарпетках, щоб відчувати себе більш комфортно. Такий спосіб підходить далеко не всім. У деяких людей сон в теплих шкарпетках може привести до проблем зі здоров'ям.

Про це повідомив лікар-хірург Армен Авакаян, пише РІА Новости.

Кому не можна спати в теплих шкарпетках

В першу чергу не слід надягати шкарпетки на ніч тим, у кого порушений кровообіг.

"Є певний контингент людей, у яких постійно холодні ноги. Таке буває у дорослих з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок. При цьому захворюванні кров не потрапляє до ніг. Людям з таким захворюванням категорично забороняється спати в теплих шкарпетках в спробах зігріти вночі ноги. У них порушено кровопостачання, через що захисні властивості шкіри ніг знижуються, в результаті можуть утворюватися і довго не загоюватися грибкові інфекції. Спати в шкарпетках таким людям точно не можна", - сказав Армен Авакян.

Другою категорією людей, яким не можна спати в теплих шкарпетках, є пацієнти з цукровим діабетом. При цій хворобі судини дуже страждають.

"Ще людям з цукровим діабетом не можна спати в теплих шкарпетках. У таких людей може бути діабетична мікроангіопатія, тобто ураження судин. При такому захворюванні захисні властивості шкіри ніг теж знижуються, і кровообіг в нижніх кінцівках практично відсутній, в порівнянні зі здоровою людиною. Носіння шкарпеток вночі для таких людей може знову-таки привести до незагойних інфекцій. У найгіршому випадку справа може дійти до гнійно-некротичних захворювань і некрозу", - попередив медик.

Як зігріти ноги

Хірург рекомендує зігрівати ноги перед сном за допомогою контрастного душу. Для цього направте струмінь води на ступні. Направте на них гарячу воду, потім холодну і знову гарячу, повторіть декілька разів.

Через півтори-дві хвилини цієї процедури ноги стануть теплими і можна йти спати з комфортом.

Нагадаємо, що лікар розвінчав основний міф про вітаміни і мікроелементи.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи
LITE
Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші "потворні" взуттєві тренди 2022
Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші "потворні" взуттєві тренди 2022