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Що категорично заборонено публікувати в соціальних мережах: за це можуть суворо покарати

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П'ятниця 25 березня 2022 09:22
Що категорично заборонено публікувати в соціальних мережах: за це можуть суворо покарати Фото: що не можна знімати і публікувати в соцмережах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вводять кримінальну відповідальність за фото і відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї та техніки. Верховна Рада підтримала 24 березня законопроєкт № 7189.

Що категорично заборонено фотографувати, знімати на відео і публікувати в соцмережах – читайте нижче.

До законопроєкту № 7189 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексу України Про забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, або інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану" внесли статтю 114-2.

Покарання за поширення даних про направлення або переміщення зброї, боєприпасів на території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ або Міноборони, або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, їх розміщенні або русі, тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За поширення інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ, або військових формувань при можливості їх ідентифікувати на місцевості – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Якщо зазначені вище правопорушення вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації держави-агресору, або вони призвели до тяжких наслідків – позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Що не можна публікувати в соціальних мережах

  • Ракети, які летять або кудись потрапили
  • Назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи
  • Переміщення українських військових, військові об'єкти
  • Роботу протиповітряної оборони
  • Місце обстрілу або попадання снаряда
  • Адреси, візуальної прив'язки або координати боїв
  • Номери автомобілів, бронетехніки
  • Потерпілих або загиблих (крім офіційних даних)

У МВС України закликають відповідально поставитися до цих заборон, оскільки ворог може відстежувати повідомлення і коригувати удари.

За такі порушення буде кримінальна відповідальність, бо це допомога ворогові, навіть якщо вона не навмисна.

Крім того, ваші фотографії або відео можуть стати причиною загибелі людей, руйнування мирних об'єктів.

Що категорично заборонено публікувати в соціальних мережах: за це можуть суворо покарати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пропагандист з РФ допоміг ЗСУ знищити російський військовий корабель.

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