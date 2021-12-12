Ось чому вдома не можна тримати герань, або пеларгонію

Герань, або пеларгонія - одне з найпопулярніших кімнатних і "балконних" рослин. Її цінують за невибагливість, здатність цвісти цілий сезон і багату палітру відтінків - від білого до темно-бордового. Але тримати герань в будинку можна не всім і не завжди.

В яких випадках і чому від квітки слід відмовитися, пише Vasha-teplitsa.

Пеларгонія вважається "мужегоном"

За одним з повір'їв, герань вважається квіткою-мужегоном. Присутність квітки в будинку може заважати господині влаштувати особисте життя: самотнім дівчатам не щастить з чоловіками, а сімейні - нещасні в шлюбі.

Народні прикмети кажуть, що жінка, в чиєму будинку росте герань, приречена на самотність. Якщо ж квітку заведе заміжня дама, її чекатимуть сварки з чоловіком і навіть розлучення.

Фото: Пеларгонія (pixabay)

Об'єктивні причини, за якими не можна тримати герань в домі

На пилок герані може бути алергічна реакція у членів сім'ї. Якщо ви помітили подібне, краще відмовтеся від ідеї поставити квітучий кущик на підвіконня.

Всі підвиди герані володіють сильним запахом, особливо герань запашна. Якщо зачепити рослину, вона починає пахнути на всю кімнату. Але у деяких людей цей запах може викликати огиду.

Не варто заводити герань і в будинках, де мешкають кішки. Ця рослина отруйна для годованців, які люблять погризти всякі зелені листочки.

Фото: Герань запашна (umka_flowers)

Позитивних прикмет про герань теж чимало

Деякі прикмети говорять про герань зворотне - нібито квітка навпаки допомагає закоханим помиритися, перешкоджає сваркам в сім'ї, усуває агресію.

Також вважається, що рослина здатна захистити будинок і його мешканців від пристріту та інших впливів.

Червона герань, наприклад, допомагає при перевтомі. Біла квітка здатна допомогти в зачатті дитини. Рожева рослина допомагає знайти любов, а фіолетова допомагає привести відносини людей в гармонію.

Це цікаво знати

Герань прийшла на наші підвіконня з далекої Південної Африки. Там рослина в природних умовах мешкає на мисі Доброї Надії. Хоча в природі близько 180 видів рослини, в кімнатних умовах прижилося не більше десятка: герань зональна, герань запашна, королівська (великоквіткова) герань, плющелисна пеларгонія, пеларгонія-ангел, пеларгонія-унікум, пеларгонії-сукуленти і так далі.