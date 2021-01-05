Ніколи не недооцінюйте силу: Помпео розповів про яскравий подарунок з України

Майк Помпео розповів про подарунок з України (Колаж РБК-Україна)

Державний секретар США Майк Помпео розповів про подарунок від українського військового, який він отримав під час свого візиту в Київ. Рік тому Майк Помпео приїжджав в Україну і відвідав травматологічне відділення Київського військового госпіталю, де поспілкувався з пораненими бійцями.

Один з українських військових подарував держсекретареві США нашивку з форми молодого капітана. Знімок пам'ятного подарунка Майк Помпео опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Коли я відвідав київський військовий госпіталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими борцями за свободу, один з них зірвав нашивку зі своєї форми та віддав її мені. Ніколи не недооцінюйте силу", - так підписав держсекретар свою фотографію.

Showing up matters. When I visited a Kyiv military hospital to meet brave Ukrainian freedom fighters, one of them ripped the patch off his uniform and gave it to me. Never underestimate the power of #LeadingFromTheFront. pic.twitter.com/SlPEtZ3zOk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Майк Річард Помпео займає пост державного секретаря США з 26 квітня 2018 року. Незабаром він повинен буде залишити свою посаду. До посади держсекретаря він понад рік обіймав посаду директора ЦРУ.

У своєму нещодавньому інтерв'ю для телеканалу Fox News, Майк Помпео назвав найбільш незабутній момент за час перебування на посаді державного секретаря США. Це було повернення в США трьох американців, які перебували в ув'язненні в КНДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Майк Помпео заявив, що США повинні ставитися до Росії, як до комуністичного Китаю.