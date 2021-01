Никогда не недооценивайте силу: Помпео рассказал о ярком подарке из Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о подарке от украинского военного, который он получил во время своего визита в Киев. Год назад Майк Помпео приезжал в Украину и посетил травматологическое отделение Киевского военного госпиталя, где пообщался с раненными бойцами.

Один из украинских военных подарил госсекретарю США нашивку с формы молодого капитана. Снимок памятного подарка Майк Помпео опубликовал на своей странице в Twitter.

"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими борцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне. Никогда не недооцениваете силу", - так подписал госсекретарь свою фотографию.

Showing up matters. When I visited a Kyiv military hospital to meet brave Ukrainian freedom fighters, one of them ripped the patch off his uniform and gave it to me. Never underestimate the power of #LeadingFromTheFront. pic.twitter.com/SlPEtZ3zOk