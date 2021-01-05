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Никогда не недооценивайте силу: Помпео рассказал о ярком подарке из Украины

США, Вторник 05 января 2021 14:34
Никогда не недооценивайте силу: Помпео рассказал о ярком подарке из Украины
Майк Помпео рассказал о подарке из Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о подарке от украинского военного, который он получил во время своего визита в Киев. Год назад Майк Помпео приезжал в Украину и посетил травматологическое отделение Киевского военного госпиталя, где пообщался с раненными бойцами.

Один из украинских военных подарил госсекретарю США нашивку с формы молодого капитана. Снимок памятного подарка Майк Помпео опубликовал на своей странице в Twitter.

"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими борцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне. Никогда не недооцениваете силу", - так подписал госсекретарь свою фотографию.

Майк Ричард Помпео занимает пост государственного секретаря США с 26 апреля 2018 года. Вскоре он должен будет оставить свой пост. До должности госсекретаря он более год занимал пост директора ЦРУ.

В своем недавнем интервью для телеканала Fox News, Майк Помпео назвал самый запоминающийся момент за время пребывания на посту государственного секретаря США. Это было возвращение в США трех американцев, которые находились в заключении в КНДР.

Напомним, ранее мы писали о том, что Майк Помпео заявил, что США должны относиться к России, как к коммунистическому Китаю.

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