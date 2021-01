США мають ставитись до Росії , як до комуністичного Китаю, - Помпео

Фото: Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Держсекретар США Майк Помпео нагадав, яку підтримку адміністрація чинного президента Дональда Трампа надавала Україні. Зокрема, санкції проти Росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, США мають ставитись до Росії так, як і до комуністичного Китаю - ”не довіряти й перевіряти”.

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Він додав, що з 2017 року адміністрація Трампа наклала санкції на більш як 365 російських об'єктів у відповідь на агресивні дії Росії в Україні та Європі.

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

“Ми діяли на різних фронтах проти Росії, в тому числі у сфері релігійних свобод. Я пояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу”, - додав Помпео.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U.S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, helped the Metropolitan escape Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Він також нагадав, що видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону на надання летальної військової підтримки Україні.

Huge step forward: I issued the Crimea Declaration, which reversed the ban on lethal military assistance to Ukraine. Obama wouldn't send freedom fighters weapons. We did. pic.twitter.com/QaoH2Dhdso — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

