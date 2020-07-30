Ніколи не їжте ці продукти на пляжах: можуть забрати здоров'я і навіть життя

Що не можна купувати і їсти на пляжах (колаж: РБК-Україна)

Медики відзначають, що найбільш часто отруєння на пляжах відбуваються через неякісні морепродукти

Лікарі твердять, що практично нічого не можна купувати та їсти на пляжах. Відпочиваючі завжди купують смаколики на свій страх і ризик. Однак медики уточнили, вживання яких саме продуктів, що купуються у пляжних продавців, найчастіше призводить до страшних отруєнь. На думку лікарів – купівля і поїдання морепродуктів на пляжі – найбільш нерозумне рішення більшості відпочиваючих. Від якихось смаколиків на пляжі варто відмовитися, щоб уберегти здоров'я – розбирався Styler.

Медики твердять: ні в якому разі не можна купувати на пляжі та поруч з пляжем пиріжки з начинкою, біляші, шаурму, паштети, салати (особливо зі сметаною і майонезом), копчену рибу і т. д. Однак на страх і ризик їх купувати все ще безпечніше, ніж швидкопсувні продукти. В умовах літньої спеки вони можуть стати причиною важких отруєнь і гострих кишкових інфекцій.

В групу небезпечних продуктів лікарі відносять і кукурудзу. Але, як можна побувати на пляжі і не спробувати "кукурудзу, як у Тома Круза"? Ніхто не скасовував її самостійного приготування або покупки у перевірених продавців, у яких ви купували її в минулі роки.

Трохи менш небезпечним вважають вживання фруктових салатів. Проблема в тому, що при порушенні цілісності захисної шкірки будь-якого плоду підвищується ризик того, що всередину потрапить інфекція. Крім того, такі продукти швидше псуються.

Що категорично заборонено купувати на пляжах, так це морепродукти й рибу. Якщо риба несвіжа чи приготовлена неправильно, це загрожує ботулізм - сильним токсико-інфекційним захворюванням, яке небезпечне для здоров'я і життя. Особливо варто остерігатися слабозасолених або маринованих морепродуктів.

Загалом лікарі рекомендують купувати продукти лише у тих продавців, які мають ліцензію на продаж, сертифікати якості та працюють в засобах індивідуального захисту. Якщо хоча б одне з цих правил не було дотримано – купований продукт вважається потенційно небезпечним.

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