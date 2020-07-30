Никогда не ешьте эти продукты на пляжах: могут отнять здоровье и даже жизнь

Что нельзя покупать и есть на пляжах (коллаж: РБК-Украина)

Медики отмечают, что наиболее часто отравления на пляжах происходят из-за некачественных морепродуктов

Врачи твердят, что практически ничего нельзя покупать и есть на пляжах. Отдыхающие всегда покупают вкусности на свой страх и риск. Однако медики уточнили, употребление каких именно продуктов, покупаемых у пляжных продавцов, чаще всего приводит к жутким отравлениям. По мнению врачей – покупка и поедание морепродуктов на пляже – самое неразумное решение большинства отдыхающих. От каких вкусностей на пляже стоит отказаться, чтобы уберечь здоровье – разбирался Styler.

Медики твердят: ни в коем случае нельзя покупать на пляже и рядом с пляжем пирожки с начинкой, беляши, шаурму, паштеты, салаты (особенно со сметаной и майонезом), копченую рыбу и т.д. Однако на страх и риск их покупать все еще безопаснее, чем скоропортящиеся продукты. В условиях летней жары они могут стать причиной тяжелых отравлений и острых кишечных инфекций.

В группу опасных продуктов врачи относят и кукурузу. Но, как можно побывать на пляже и не попробовать "кукурузу, как у Тома Круза"? Никто не отменял ее самостоятельного приготовления или покупки у проверенных продавцов, у которых вы покупали ее в прошедшие годы.

Немного менее опасным считают употребление фруктовых салатов. Проблема в том, что при нарушении целостности защитной шкурки любого плода повышается риск того, что внутрь попадет инфекция. Кроме того, такие продукты быстрее портятся.

Что категорически запрещено покупать на пляжах, так это морепродукты и рыбу. Если рыба несвежая или приготовлена неправильно, это грозит ботулизмом - сильным токсико-инфекционным заболеванием, которое опасно для здоровья и жизни. Особенно стоит остерегаться слабозасоленных или маринованных морепродуктов.

В целом врачи рекомендуют покупать продукты питания только у тех продавцов, которые имеют лицензию на продажу, сертификаты качества и работают в средствах индивидуальной защиты. Если хотя бы одно из этих правил не было соблюдено – покупаемый продукт считается потенциально опасным.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как определить отравление арбузами с нитратами.

Также мы рассказывали, какой популярный напиток может спровоцировать онкологическое заболевание.